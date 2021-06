Xuxa conta que desistiu de apresentação por conta de reação de Roberto Carlos à vestido

Xuxa tem feito várias revelações sobre o Xou da Xuxa, que celebra 35 anos e foi um super sucesso na década de 1980. Nessa segunda-feira, 28, Xuxa contou uma situação desconfortável entre ela e o cantor Roberto Carlos, em 1992, na última edição do programa, por conta de um vestido de pavão.

"Aquele vestido era para usar em uma apresentação com o Roberto Carlos, um show de final de ano. Eu fui ensaiar com o Roberto e tudo. Todo mundo sabe que eu canto playblack e ele não, ele canta ao vivo. E, no ensaio, eu estava com aquele vestido. Naquela época, ele (Roberto) não podia abraçar nem estar perto de alguém que usava preto e roxo. E eu estava de preto e tinha aquele pavão roxo. Aí eu cheguei e o abracei daquele jeito. Ele ficou travado e, depois, foi tomar banho, fazer o ritual dele para se limpar daquela energia que ele achou que tinha na minha roupa preta com o pavão", disse.