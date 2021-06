Recomendado para você : Kevin Federline fala sobre tutela de Britney Spears via pronunciamento de advogado

Podem adicionar Kevin Federline na lista de participantes do movimento #FreeBritney! Quase uma semana após Britney Spears dar um depoimento chocante sobre a falta de privacidade e excesso de controle que ela sofre com a sua tutela, Kevin, seu ex e pai de seus filhos, falou sobre o assunto via um depoimento oficial para a revista People, divulgado pelo seu advogado, Mark Vincent Kaplan.

"A melhor coisa seria que a mãe deles estivesse saudável e feliz. E nenhuma dessas coisas é verdade. Essa não é melhor configuração da tutela", declarou.

O advogado continuou, sobre Kevin, "ele certamente respeita Britney e a deseja tudo de bom para ela, porque quando ela tem o melhor, as crianças terão o melhor. As crianças amam a mãe deles e ele quer que a família tenha uma relação forte e saudável".

"Britney não está tendo a melhor tutela e isso não consistente com o que ela quer. Eu acho que ela deveria poder desafiar isso. E se isso é o melhor para ela, Kevin apoia", continuou.