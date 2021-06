Paolla Oliveira pode estar vivendo romance com Diogo Nogueira

Paolla Oliveira terminou em abril seu namoro de pouco mais de um ano com Douglas Maluf, coach emocional , mas parece que ela já pode ter feito a fila andar. Segundo a coluna de Leo Dias, Paolla estaria vivendo um romance com o cantor Diogo Nogueira.

Os dois teriam sido flagrados juntos em uma padaria no Rio de Janeiro, na manhã do último domingo, 27. Os dois estavam na fila do caixa quando foram fotografados pelo celular.