Cara Delevingne reflete sobre flagra carregando brinquedo sexual com a ex, Ashley Benson

Cara Delevingne, que em novembro de 2020 anunciou que é a co-proprietária da Lora DiCarlo, uma empresa de brinquedos sexuais, conversou com a revista Cosmopolitan sobre imagens dela e de sua até então namorada, Ashley Benson, que foram flagradas, em 2019, levando para casa da modelo um banco sexual.

Olhando para trás, Cara admitiu que o acessório "era pesado" e adicionou que, hoje, ela acha as imagens "histéricas".

No entanto, ela tem um senso de humor hoje em dia sobre as imagens, o que não era o caso há dois anos. Quando as fotos surgiram na internet, ela teve que cuidar da sua segurança, já que as imagens mostravam a frente da sua casa e acabou se tornando alvo de roubos. Na entrevista, ela revelou que eventualmente teve que se mudar após o ocorrido.