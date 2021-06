Carla Diaz explica sumiço na web: "Gente sem noção"

Desde que saiu da casa do BBB, a vida da atriz mudou e recentemente, em entrevista para a revista Quem, ela falou sobre o lado não tão bom disso: "Depois que saí do BBB, ainda escuto muita gente querendo comandar a minha vida, como se ainda estivesse dentro do jogo. Não vou agir de acordo com a vontade das pessoas. Tenho minhas opiniões e sentimentos. Não vou me deixar levar pelo o que os outros estão falando".