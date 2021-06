Giorgio Armani lança fragrância My Way, inspirada na Ásia

Nesta terça-feira, 29, a Giorgio Armani lançou sua nova fragância, My Away, em um evento virtual com direito a campanha mais "vida real", diferente das prograpagandas que estamos acostumados. Inclusive, o vídeo, que acompanha uma modelo vivenciando experiências olfativas, sensoriais e visuais pela Ásia, não teve nenhum retoque visual de photoshop (veja abaixo).

A fragância é um floral fresquinho, mas ao mesmo tempo com notas adocicadas, nada enjoativas. Ela é composta por uma variedade de elementos oriundos de várias partes do mundo, mas os que são mais destacados são esses: baunilha, almiscar, jasmin e tuberosa da Índia, bergamota da Calabria e flor de laranjeira do Egito.