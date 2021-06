Por que a separação de Khloe Kardashian e Tristan Thompson é tão devastadora

Na última semana, Khloe Kardashian terminou novamente com Tristan Thompson. Como os fãs sabem, em 2018 rolaram acusações de traição por parte dele, seguido pelo escândalo com Jordyn Woods em 2019. Agora, quase um ano após a reconciliação do casal, preocupações sobre seu comportamento teriam causado uma ruptura entre eles.

"Khloe está extremamente desapontada em como as coisas saíram con Tristan. Ela gastou muito tempo e energia na relação deles e estava com esperança no futuro. Ver que Tristan não mudou nada depois de tudo foi realmente difícil", contou uma fonte ao E! News.

No entanto, a vida precisa continuar para a mãe de True Thompson. "Ela sempre teve problemas em confiar e não tinha certeza, mas ela queria ser positiva e ver o bem nele. Ela queria que a True tivesse uma família feliz e unida e ela ainda planeja ter isso, independente do que Tristan faça", continuou a fonte.