Christina Aguilera critica tutela "devastadora e degradante" de Britney Spears

Christina Aguilera está de olho com o que está acontecendo com Britney Spears!

Em um post no Instagram no dia 28 de junho, a cantora - que se tornou uma estrela do pop na mesma época que Britney por causa do programa que elas apresentavam juntas, Mickey Mouse Club - falou sobre as revelações que Brit fez na semana passada durante sua audiência.

Christina elogiou Spears por condenar o acordo legal abusivo que a controlou pelos últimos 13 anos de sua vida.

"Nesses últimos dias estou pensando bastante em Britney e tudo o que ela está passando", disse a cantora de "Candyman". "É inaceitável que qualquer mulher, ou humano, querendo controlar o seu próprio destino seja impedido de viver a vida da forma que querem".

Christina então reconheceu como deve ser para Britney se sentir "sendo silenciada, ignorada, diminuída e tendo apoio negado" por quem está mais próximo dela, descrevendo a experiência como a coisa "mais devastadora e degradante imaginável".

"Os danos mentais e emocionais que isso podem causar em um humano não são nada leves", continuou ela. "Toda mulher merece ter direito sobre seu próprio corpo, seu próprio sistema reprodutivo, sua privacidade, seu espaço, sua cura e sua própria felicidade".