Gabriel Medina sobre confusão familiar: "Só quero paz"

Há alguns meses, Gabriel Medina tem estado nos holofotes por conta de uma confusão familiar, envolvendo principalmente sua mãe, Yasmin Brunet e sua cunhada . Apesar de ter postado algumas supostas indiretas nas redes sociais, Gabriel desabafou pela primeira vez sobre o assunto nessa segunda-feira, 28, nas redes sociais, onde pediu paz.

"É cada notícia… Não estão nem aí se é verdade ou mentira. O importante é dar notícia primeiro, e depois ver o que dá. A verdade é que ninguém sabe sobre a minha vida pessoal e o que realmente estou vivendo e vivi esses últimos meses. E 90% das notícias que saíram a meu respeito não são verdade. Estão sempre preocupados com clicks, audiência e não com o fato. O jornalismo é uma profissão tão séria, tão importante. No Brasil tem muitos profissionais sérios e que eu respeito muito! Mas tem tantos outros, que infelizmente fazem desse jeito, de qualquer maneira, com irresponsabilidade, espalhando mentiras e fofocas sem mesmo saber a veracidade do fato".