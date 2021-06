Recomendado para você : Jamie Lynn quebra silêncio após audiência de Britney Spears

Jamie Lynn Spears se pronunciou após Britney Spears dar seu testemunho em audiência. Nesta segunda-feira, 28, em série de vídeos nos Stories, Jamie falou sobre o chocante depoimento de Britney com objetivo de acabar com sua tutela.

"Eu só quero tirar alguns segundos para falar sobre algumas coisas. A única razão pela qual eu nunca falei antes é porque eu senti que até minha irmã ser capaz de falar por ela mesma e dizer o que sentiu que precisava dizer publicamente, isso não era da minha conta ou a coisa certa a fazer. Agora que ela disse claramente e disse o que ela precisava, eu sinto que posso seguir sua liderança e dizer o que eu preciso dizer".

A estrela de Zoey 101 revelou que ela foi "amada, adorada e apoiada" por Britney desde o dia em que ela nasceu. E apesar de não ter falado publicamente, ela assegurou os fãs que apoiou a irmã mais velha na vida privada.

"Eu não me importo se ela quer fugir para a floresta tropical e ter um zilhão de bebês no meio do nada, ou se ela quer voltar e dominar o mundo da forma como fez muitas vezes antes", ela explicou. "Eu não tenho nada a ganhar ou perder de qualquer maneira. A situação não me afeta porque eu sou apenas sua irmã que somente está preocupada com sua felicidade".