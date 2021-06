Iggy Azalea rebate críticas após ser acusada de não apoiar Britney Spears

De acordo com a rapper de Fancy, ela assinou um Acordo de Não Divulgação, que diz que ela não pode falar sobre a tutela de 13 anos da cantora. Porém, a australiana garantiu que ela se preocupa com a ganhadora do Grammy.

"Eu estou aqui para apoiar alguém de uma forma útil e respeitosa", explicou Iggy. "Britney disse em suas próprias palavras que ela estava constrangida de compartilhar isso com o mundo. Se ela precisar de mim para falar por ela, eu já a informei que toparia. Tirando isso - eu ficarei na minha".

Ela continuou: "Eu fiz o que deveria fazer, eu falei com ela. Eu não tenho que ficar contando o que aconteceu quando a encontrei, até porque metade das pessoas estão aqui mais para se entreter do que para ajudar. Eu realmente me importo e ela pode me usar se precisar de minha voz. Me deixem em paz POR FAVOR".