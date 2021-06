Recomendado para você : A viagem de Kim Kardashian na Itália

Kim Kardashian, que se envergonhou em KUWTK após dar detalhes de sua ida ao banheiro, está desfrutando de dias de férias na Itália. Kim desembarcou em Roma nesse domingo, 27, com sua melhor amiga Tracy Romulus.

A estrela de Keeping Up With the Kardashians também se encontrou com seus melhores amigos de seu glam squad, o maquiador de longa data Mario Dedivanovic e o cabeleireiro Chris Appleton, para dar uma volta pelos pontos históricos da cidade.

"Eles foram direto para o Coliseu fazer alguns passeios turísticos", disse uma testemunha ao E! News. "Eles fizeram uma visita guiada privada e caminharam pelo terreno, apreciando os pontos turísticos e aprendendo toda a história. Eles estiveram dentro do Coliseu por cerca de uma hora, tiraram fotos e entraram em várias áreas, certificando-se de não perder nada".

Kim, que está na cidade há poucos dias devido a compromissos de trabalho, de acordo com a fonte, compartilhou várias fotos do tour em seus Stories, assim como Mario e Chris.

"OG está de volta a Roma", Chris compartilhou no Instagram.