Duda Reis posa com cunhadas Maria e Lala Rudge: "Amadas"

Duda Reis, que assumiu romance com Bruno Rudge, postou foto com as cunhadas no Instagram nesse domingo, 27. Em clique, Duda surge ao lado de Maria Rudge Albuquerque e Lala Rudge.

"Minhas cunhadinhas amadas", escreveu a ruiva na legenda.

Nos comentários, Maria elogiou a atriz: "Cunhadinha linda e doce".