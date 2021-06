Recomendado para você : Zendaya usa mesmo vestido que Beyoncé usou em 2003 para o BET Awards 2021

Zendaya continua a arrasar nos tapetes vermelhos, como sempre!

Durante o BET Awards 2021, astros da música, do cinema e da televisão se uniram no Microsoft Theater, em Los Angeles, nesse domingo, 27 de junho. E, após passarem um ano trancados em casa por causa da pandemia do coronavírus, as celebridades ousaram em seus looks para o tapete vermelho. Inclusive, Lil Nas X usou dois looks diferentes durante a noite.

Mas apesar do cantor de Montero ter arrasado, Zendaya continuou a provar que sempre será a rainha do tapete vermelho!