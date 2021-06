Cardi B revela que está grávida do segundo filho

Bennett Raglin/Getty Images for BET

Cardi B, que está em Velozes e Furiosos 9, será mamãe novamente! O anúncio foi feito por Cardi, nesse domingo, 27, durante apresentação no BET Awards, no Microsoft Theatre, em Los Angeles.

A premiação retomou o formato ao vivo após sua cerimônia virtual no ano passado em meio à pandemia de coronavírus em curso.

Para a surpresa do público, em meio à performance, a estrela de 28 anos cantava com Migos quando mostrou sua barriga. Esse é o segundo filho da rapper com o marido Offset.

Para o evento, Cardi usou um body personalizado cravejado de diamantes da Dolce & Gabbana que contou com um detalhe transparente estrategicamente colocado para destacar sua barriga.

Dando início ao show, o trio de rap executou "Straightenin", uma faixa de seu álbum recém-lançado, Culture III. Já quando Cardi entrou no palco, ela cantou "Type S-t".