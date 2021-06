Cunhado de Britney Spears defende a família dela após audiência

Na audiência, Britney disse que ela quer ter consulta com um terapeuta pelo menos uma vez por semana, na privacidade de sua casa. A cantora já passou por tratamentos psiquiátricos tanto na sua casa quanto em clínicas no passado. Além disso, Britney também descreveu como foi uma ligação de telefone com seu pai sobre um tratamento que ela teve que fazer no passado.

"'Desculpa, Brittany, você tem que ouvir os médicos. Eles estão planejando mandar você para uma pequena casa em Beverly Hills para fazer uma reabilitação que estamos planejando para você. Você vai pagar 60 mil por mês para isso'. Eu chorei no telefone por uma hora e ele amou cada minuto daquilo", disse ela. "O controle que ele tinha sobre alguém tão poderosa quanto eu. Ele amava controlar e machucar sua filha. 1000%. Ele amava".

Ela também disse em um comunicado: "Meu corpo precioso trabalhou para o meu pai pelos últimos 13 anos, tentando ser tão boa, bonita e perfeita. Porque ele me faz trabalhar muito quando eu faço tudo o que me pedem".