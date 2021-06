Carol Celico revela data do casamento com Eduardo Scarpa

Carol Celico, que revelou motivo de sua separação com Kaká, vai subir em breve ao altar com Eduardo Scarpa. Carol já decidiu a data do casamento com o empresário, que acontecerá ainda neste ano.

"Depois de muitas remarcações, casamento civil, religioso, data, local... Finalmente batemos o martelo e decidimos casar em setembro", disse ela à Quem.

"Vamos fazer o religioso com efeito civil, apenas pais e irmãos na igreja no dia 9 de setembro, uma data especial para mim, que é o dia que lançamos oficialmente a Fundação Amor Horizontal, e também para nós dois, cinco anos depois de quando nos aproximamos".