Tristan Thompson comenta em post de Khloé Kardashian após término

O término recente de Tristan Thompson e Khloé Kardashian não vai impedir o ex-casal de expressar amor e apoio nas redes sociais!

Nessa sexta-feira, 25 de junho, cinco dias após o E! News confirmar que a estrela de KUWTK terminou com o jogador do Boston Celtics (depois de novos rumores de traição), ela publicou várias fotos de si mesma com a filha de 3 anos, True Thompson, no Instagram. Tristan, de 30 anos, curtiu o post e comentou com dois emojis de coração, o que revoltou alguns fãs dela. Além disso, o astro da NBA também curtiu uma selfie sexy de Khloé na qual ela está agachada, de salto alto, em um closet.

Tristan e Khloé, de 36 anos, não comentaram sobre o término e continuam a se seguir no Instagram. Para quem não sabe, essa não é a primeira vez que o casal, que começou a namorar em 2016, terminou.