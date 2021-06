Jennifer Lopez é flagrada aos sorrisos em encontro com Ben Affleck

Jennifer Lopez não parava de sorrir em seu último encontro com Ben Affleck!

Nessa sexta-feira, 25 de junho, os dois pombinhos foram fotografados jantando no restaurante de comida mediterrânea Avra, em Beverly Hills, Califórnia. Depois, J.Lo foi vista sentada ao lado do vencedor do Oscar no banco de trás de um Rolls-Royce, que estava sendo dirigido por um motorista.

A cantora e atriz de 51 anos estava chique com um blazer creme por cima de um top da mesma cor e shorts caqui, além de sandálias de salto alto pretas. Affleck, de 48, usou uma jaqueta casual preta por cima de uma camisa verde, calça jeans e tênis preto.

Os dois reataram o romance mais de dois meses atrás, 17 anos após eles terminarem o noivado, em 2004. Nas últimas semanas, J.Lo e Ben foram vistos juntos várias vezes, e uma fonte próxima da cantora disse recentemente para o E! News que ela planeja se mudar para Los Angeles, local no qual os dois astros têm uma casa. Além disso, ela também chegou a olhar escolas para os filhos dela, os gêmeos Max e Emme, de 13 anos, no local.