Diretor diz que 'Luca' é sobre período "pré-romance"

#Luca pode ser lido de diferentes maneiras, então se você não enxergou uma temática LGBTQIA+, tudo bem!



Mas não tem como negar que Luca e Alberto escondiam seu verdadeiro Eu com medo do julgamento da sociedade, o que acontece com a maioria dos jovens LGBTQIA+ no mundo inteiro... pic.twitter.com/leFPizCNAc