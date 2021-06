Os papais famosos que comemoraram Dia dos Pais pela primeira vez em 2021

No último ano que se passou, muitos famosos, como Joe Jonas, Zayn Malik e Jason Derulo, se tornaram pais. E apesar deles terem acabado de assumir o novo título, os astros já estão se derretendo pelos bebês!

Jonas elogiou a sua primeira filha em uma entrevista para o programa This Morning, da CBS. "Está sendo incrível", disse ele. "Estar em um lugar por um bom tempo, com meus pés no chão, e ficar com minha família é algo insubstituível. Eu sou muito grato".

Outro astro que também está encantado com a experiência é Frankie Muniz. Através do Instagram, ele comentou sobre como se tornar um pai impactou ele.

"Mundo, conheçam meu filho Mauz Mosley Muniz", disse ele na legenda. "Ele nasceu no dia 22 de março. Esse foi o momento no qual minha vida mudou para sempre, mas eu nunca esperei que ia me impactar tanto. Honestamente, eu não achei que fosse possível amar algo tanto quanto eu amo ele. Eu demorei para fazer esse post porque estou 1000% obcecado por ele. Já estou querendo fazer todos os momentos dele na Terra serem os mais felizes possíveis".