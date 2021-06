Elenco de F9 conta quais famosos eles gostariam de ver no próximo filme

Jordana Brester disse que adoraria ver uma participação de Shakira em Velozes. "Eu a vi uma vez no Copacabana Palace, no Rio, e ela foi tão dinâmica e incrível, eu amo sua música". Já sobre uma personagem fixa, a atriz aposta na estrela de Fleabag, Phoebe Waller Bridge: "Ela seria incrível".

Ao saber das escolhas de seus colegas de elenco, Vin Diesel aprovou Matt Damon na franquia, com quem ele fez seu primeiro filme e disse que "ama Denzel". E ter as Spice Girls no longa? Seria "adorável", assim como Shakira, que tem um "talento incrível".