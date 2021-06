Paris Hilton apoia Britney Spears após revelações chocantes sobre a tutela

Paris Hilton está apoiando a Britney Spears em meio à sua batalha para acabar com a tutela.

Ao comparecer na inauguração do Resort World no dia 24 de junho, a estrela de 40 anos - que virou amiga da cantora no começo dos anos 2000 - apoiou o movimento #FreeBritney e mandou amor para a estrela do pop através do microfone que ficava na cabine do DJ. "Nós amamos você, Britney", disse ela. "Deixem ela ser livre!". Para melhorar ainda mais, Paris também colocou para tocar o hit "Piece of Me" logo em seguida.

Apesar de Paris não ter sido gravada por câmeras enquanto fazia isso, a estrela de A Casa de Cera "curtiu" uma série de tweets que mencionavam o seu gesto. Vale dizer que, na seção de "tweets curtidos" do Twitter, Paris também curtiu vários posts que apoiavam a sua amiga de londa data.

Para quem não sabe, Brit mencionou Paris em sua audiência com a corte nessa quarta-feira, 23 de junho. Após ela revelar que nunca se abriu sobre os detalhes mais opressivos de sua tutela porque "não acreditava que as pessoas iam acreditar nela", a cantora de Toxic usou como exemplo as acusações de abuso de Paris contra um internato em Utah, Estados Unidos.