Channing Tatum mostra o rosto da filha Everly pela primeira vez

Apesar de nunca ter mostrado sua filha, era claro que o ator sempre teve uma forte relação com Everly. Em abril, o astro de 41 anos mostrou a maquiagem feita pela pequena.

"Quando você deixa sua filha fazer sua maquiagem com os olhos vendados", disse ele posando e uma selfiie com manchas rosas, roxas e azuis em todo seu rosto.

Na época, ele também anunciou o lançamento de seu livro, The One and Only Sparkella.

"Pessoal, não sei vocês, mas as coisas ficaram um pouco estranhas pra mim na quarentena", disse ele, explicando seu look. "Eu acabei acidentalmente me trancando no quarto da minha filha de 7 anos. E terminei encontrando minha criança interior".