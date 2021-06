Todos os recordes alcançados pelos filmes de Velozes e Furiosos

Velozes e Furiosos 7, que marcou a última aparição de Paul Walker nas telas, em 2015, faturou US$ 1 bilhão nas bilheterias em apenas 17 dias, ultrapassando o Recorde Mundial do Guinness anteriormente detido por Avatar.

Além disso, dois dos cinco filmes americanos de maior bilheteria na China faziam parte da franquia, com Velozes e Furiosos 8 chegando a US$ 2,6 bilhões, em 2017, e Velozes e Furiosos 7 logo atrás com US$ 2,42 bilhões, em 2015.