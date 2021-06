A verdade sobre o financiamento de Harry e Meghan após saída da realeza

Príncipe Charles apoiou financeiramente Príncipe Harry e Meghan Markle após o casal deixar seus cargos como membros da família real britânica, segundo registros financeiros divulgados nesta quinta-feira, 24.

A Clarence House, que atua como escritório do Príncipe de Gales, divulgou suas contas financeiras cobrindo despesas feitas de 1º de abril de 2020 a 31 de março deste ano. No relatório, Príncipe Charles pagou aos filhos Príncipe William e Harry, junto com suas famílias, um total de US$ 6,3 milhões por suas "despesas oficiais". No entanto, a soma exata que cada membro da família recebeu do total permanece incerta.

Durante a entrevista bombástica do casal no início deste ano com Oprah Winfrey, Harry explicou que ele foi "cortado financeiramente" por seu pai depois que eles se separaram da família real. Os dois anunciaram que abandonariam suas funções em janeiro de 2020 e oficialmente deixaram de ser membros ativos em março de 2020, pouco antes do início do novo ano fiscal.