Saiba mais sobre novo trio de Elite: Carla Díaz, Manu Rios e Martina Cariddi

A quarta temporada de Elite, que estreou na última sexta-feira, 18, está dando o que falar! E boa parte dos comentários é devido aos novos atores que entraram para o elenco: Carla Díaz, Manu Rios e Martina Cariddi.

O trio, que chama atenção pela beleza, looks e cenas pra lá de ousadas, interpretam respectivamente Ari, Patrick e Mencía, irmãos que são filhos do novo diretor do Las Encinas, Benjamín Blanco (Diego Martín).

Pensando nisso, decidimos reunir algumas curiosidades sobre os lindos que já conquistaram o coração dos fãs. Veja abaixo: