A cobertura de R$ 105 milhões de Matthew Perry, de Friends, em Los Angeles

Após ela ficar quase dois anos à venda, Matthew Perry conseguiu vender a sua cobertura de Los Angeles por R$ 105 milhões.

O ator de Friends primeiramente quis vender o apartamento por R$ 170 milhões, mas, de acordo com o jornal Los Angeles Times, Perry aceitou a oferta por R$ 65 milhões a menos. E apesar de Perry ter pedido para não divulgar, o jornal afirma que esse é o apartamento mais caro da Califórnia desde 2015.

Comparado com um "palácio flutuante", o local ocupa o 40º andar inteiro do prédio luxuoso e conta com oito banheiros e quatro quartos (incluindo uma suíte master com lareira, área de estar e closets grandes).

De acordo com a Compass, o apartamento de 860 metros quadrados também tem uma ótima cozinha, um salão de jogos "enorme" com janelas do chão ao teto e um mini cinema. Como se isso não fosse o bastante, o morador também tem uma vista maravilhosa da cidade e do oceano através de quatro grandes terraços. O prédio também conta com piscina, academia, cinema e até uma adega de vinho particular.