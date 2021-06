Khloé pede conselho sobre barriga de aluguel à Kim antes do término com Tristan

Em cena bônus de Keeping Up With the Kardashians, Khloé Kardashian procura conselhos sobre barriga de aluguel com Kim Kardashian, para ter o segundo filho com Tristan Thompson. Khloé estava animada em aumentar a família, antes do término chocante com Tristan em meio a mais um escândalo de traição, no início desta semana.

No entanto, antes de entrar no assunto, Kim fala sobre seu problema com a descarga após usar o banheiro.

"Pessoal, eu não sei o que fazer", diz Kim dando risada. "Eu fiz o número dois naquele banheiro e a descarga não desce. É muito constrangedor. Eu ia colocar a culpa em Kendall [Jenner], eu deveria ter feito isso".