Camilla de Lucas chora após ser atacada por uso de lace

"Gente, cuidado com os comentários que vocês fazem na internet, é um saco, eu não aguento mais as pessoas questionando o cabelo que eu estou usando porque eu defendi um cabelo de reality show. As pessoas querem questionar, dizendo que eu sou uma militante. 'Ah, você não assume seu cabelo crespo'. Estou cansada, cara", desabafou, relembrando episódio de racismo, no BBB21.