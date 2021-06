Recomendado para você : As revelações mais chocantes da audiência de Britney Spears

Britney Spears finalmente está sendo ouvida!

A cantora falou com um juiz de Los Angeles remotamente nessa quarta-feira, 23 de junho, em uma nova audiência sobre a sua tutela. De acordo com a NBC News, que tinha um repórter dentro do local, a mãe de 39 anos quer que a tutela acabe.

"Eu quero acabar com a tutela sem ser avalidada", disse ela para o juiz. "Enquanto isso, eu quero que um terapeuta venha em minha casa... eu não estou disposta a ir até Westlake para ser constrangida por todos os paparazzi".

De acordo com a NBC News, Britney disse que ela tem que fazer inúmeros testes psicológicos, tomar medicações e que ficou traumatizada com o controle que o seu pai, Jamie Spears, tem sobre ela. Ela disse para a corte que não falou sobre isso publicamente antes porque tinha medo que ninguém acreditaria. "Após eu mentir para o mundo todo que eu estou bem e feliz... eu não estou bem", dividiu ela. "Eu não estou feliz, eu não consigo dormir".

Após Britney falar, um advogado compartilhou um comunicado em nome de Jamie. "O Sr. Spears está triste de ver a filha sofrendo e sentindo tanta dor", dizia o comunicado. "O Sr. Spears ama a filha dele e sente muito sua falta".

No dia 27 de abril, o E! News participou de uma reunião com a corte, quando o advogado de Britney, Sam Ingham, disse que a cantora gostaria de marcar uma audiência para "falar com a corte diretamente". Com isso, a audiência foi marcada para essa quarta-feira, 23.