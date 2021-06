Britney Spears sobre pai: "Amava o controle para machucar sua própria filha"

"O controle que ele tinha sobre alguém tão poderosa como eu, ele amava o controle para machucar sua própria filha 100 mil por cento. Ele amava", disse Britney, segundo uma transcrição de sua declaração publicada pela Variety.

"Eu fiz minhas malas e fui para aquele lugar. Eu trabalhei sete dias na semana, sem folgas, que na Califórnia, a única coisa similar a isso se chama tráfico sexual".

"Fazer alguém trabalhar contra sua vontade", ela continuou, "tomar todas as suas posses—cartão de crédito, dinheiro, celular, passaporte—e colocá-los em uma casa onde trabalham com essas pessoas que vivem com eles. Eles todos viviam na casa comigo, as enfermeiras, os seguranças 24 horas por dia, 7 dias por semana".

Britney ainda revelou que se ela "não trabalhasse das oito às seis da noite... sete dias por semana, sem folgas", ela não teria permissão para "ver meus filhos ou meu namorado".