Britney Spears diz em depoimento que é proibida de remover DIU sob tutela

No início deste mês, o The New York Times relatou que Britney acusou seu pai de ter "muito controle" em sua vida há cinco anos, citando registros judiciais confidenciais que não foram verificadas de forma independente pelo E! News. Um investigador do tribunal escreveu em 2016: "Ela articulou que sente que a tutela se tornou uma ferramenta opressora e controladora contra ela".

Os fãs têm se reunido em torno do movimento #FreeBritney para acabar com sua tutela, que ganhou força depois que o documentário "Framing Britney Spears" foi lançado este ano. Os usuários de mídia social também começaram a decodificar suas mensagens no Instagram, quando ela garantiu aos fãs em abril: "Sim, estou totalmente bem. Estou extremamente feliz. Tenho uma casa linda, filhos lindos. Estou fazendo uma pausa agora, porque, hum, estou me divertindo".

No entanto, segundo seu depoimento dado ontem, esse não é o caso. Na audiência dessa quarta-feira, 23, Britney disse que sua tutela é abusiva e quer que ela chegue ao fim.

De acordo com a advogada de Jamie, Vivian Thoreen, ele está tentando protegê-la da exploração.

"Eu entendo que toda história precisa de um vilão, mas as pessoas entendem tudo errado aqui", disse Vivian no Good Morning America em fevereiro. "Esta é a história de um pai extremamente amoroso, dedicado e leal que resgatou sua filha de uma situação de risco de vida. As pessoas a estavam prejudicando e explorando. Jamie salvou a vida de Britney".

Durante a audiência dessa quarta-feira, 23, a advogada de Jamie leu uma declaração em seu nome: "O Sr. Spears lamenta ver sua filha sofrendo e com tanta dor. O Sr. Spears ama sua filha e sente muita falta dela".