Khloé Kardashian é vista pela primeira vez após separação de Tristan Thompson

Khloé Kardashian está mantendo a cabeça erguida após a separação de Tristan Thompson.

Em sua primeira aparição desde o término com o jogador da NBA, a estrela de KUWTK surgiu com a filha de 3 anos, True, nessa segunda-feira, 21. A dupla foi fotografada em Los Angeles, onde Koko foi flagrada sem seu anel de diamante.

A co-fundadora da Good American ostentava a pedra em seu dedo desde fevereiro, mas parece que Khloé guardou o acessório por enquanto. Nas fotos, Koko estava com look fitness todo preto, com pochete Prada, óculos de sol e tênis da Nike.

A saída de Khloé com True coincidiu com a notícia de que ela e o jogador do Boston Celtics se separaram. Na segunda-feira, uma fonte disse ao E! News que Khloé terminou com Tristan "muito recentemente".