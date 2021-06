Luciano Szafir é internado com Covid-19

Luciano Szafir foi internado com Covid-19. Luciano se encontra com o quadro de saúde estável.

Com exclusividade ao E!, a mãe do ator, Beth Szafir, deu detalhes sobre o estado dele: "Luciano está no hospital para tomar antibiótico na veia, porque em casa não estava abaixando a febre. Mas ele está bem graças a Deus. É só fazer oração para ele vir logo para casa. Tô preocupada? Estou, mas ele está bem", revelou.