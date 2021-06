Giulia Be chora após sofrer críticas por apresentação no 'Encontro'

Giulia Be, que levantou boatos de namoro com Luan Santana, chorou após receber críticas por sua apresentação no Encontro, de Fátima Bernardes, nesta quarta-feira, 23. Através do Stories, Giulia revelou ter sofrido de ansiedade antes da performance e que quase desistiu do programa.

Na atração global, Giulia cantou o hit "Inesquecível" ao piano e recebeu diversas críticas de internautas sobre seu look e dicção. "Eu vendo o pessoal falando do jeito que a Giulia Be veste e da dicção dela fiquei mal junto com ela", disse um usuário.

"Eu estava com muita ansiedade antes de entrar na Fátima. Ninguém achou que eu ia conseguir. A própria produtora falou para eu não entrar ao vivo. Eu consegui, eu entrei. Eu estou em uma semana de lançamento, o mundo está tão estranho. Não está fácil para ninguém", disse a cantora.