As revelações mais bombásticas da reunião de KUWTK

Khloé se sentia deixada de lado

Khloé recebeu críticas sobre seu corpo há anos e reconheceu que as pessoas a tratam diferente depois de perder peso. Porém, boa parte das suas inseguranças surgiram por causa de KUWTK. "O mais interessante é que eu era muito segura e confiante antes do reality", disse ela. "Eu comecei a ficar insegura com o que todo mundo me falava sobre mim".

Ela também disse que viu Kourtney e Kim recebendo tratamento preferencial por causa da aparência. "Nós fizemos tantos ensaios no qual ganhávamos várias roupas e eu ouvia de muitos estilistas que eu tinha recebido poucas roupas, mas tudo bem porque eu ia ficar no fundo de qualquer jeito", disse a fundadora da marca de roupas de tamanhos acessíveis, Good American. "Eu não quero que as pessoas sintam que elas tem que estar de um certo tamanho para serem aceitas".