Britney Spears chama tutela de "opressiva e controladora" em documentos confidenciais

A matéria também detalhou a frustração de Britney com a falta de independência financeira, ressaltando que as pessoas em volta dela queriam controlar o quanto ela gastava. De acordo com o NYT, Britney disse para o investigador da corte que ela era acompanhada por seguranças o tempo todo e eles, junto com sua assistente, determinavam quando ela podia usar o cartão de crédito.