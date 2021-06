Cara Delevingne revela motivo para ter desistido de fazer cirurgia plástica

STEPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images

Cara Delevingne, que tem um "túnel de vagina" em sua casa, se abriu sobre o motivo para decidir não fazer cirurgias plásticas!

Ao dar uma entrevista para o podcast Make It Reign, a modelo de 28 anos afirmou que sua missão pessoal é sempre ajudar e inspirar os fãs sobre ser completamente honesta, o que a fez pensar duas vezes sobre as plásticas.

A atriz de Paper Towns explicou que, apesar de já ter considerado fazer a cirurgia no passado, ela acabou desistindo da ideia porque acreditava que não iria poder falar sobre isso em público, com medo de que o assunto fosse visto como tabu e promovesse falsos padrões de beleza. E apesar dela achar que é importante as celebridades serem honestas por causa de seus fãs mais jovens, ela afirmou que a revelação poderia chatear algumas pessoas.

"Eu entendo porque isso vem de uma insegurança muito profunda", disse ela. "Desde que eu era criança, eu pensava: 'Eu tenho que colocar silicone, meus peitos são desproporcionais'".