Sharon Stone questiona status de Meryl Streep em Hollywood: "Sou uma vilã melhor"

"A forma como você estruturou a pergunta é em grande parte a resposta para a questão. O negócio foi criado para que todos nós devêssemos invejar e admirar Meryl porque somente Meryl pode ser a melhor. E todos devem competir contra Meryl. Eu acho que Meryl é uma mulher e atriz incrivelmente maravilhosa. Mas na minha opinião, para ser bem sincera, há outras atrizes igualmente talentosas como Meryl. Toda a iconografia de Meryl Streep é parte do que Hollywood faz com as mulheres".

A estrela então citou uma lista de artistas que ela acredita que também deveriam estar na mesma categoria que Meryl, que bateu o recorde com 21 indicações no Oscar. "Viola Davis é exatamente o mesmo tipo de atriz que Meryl é. Emma Thompson. Judy Davis. Olivia Colman. Kate Winslet, pelo amor de Deus. Mas você diz Meryl e todo mundo cai no chão".