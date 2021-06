Chris Brown é acusado de agredir mulher em sua casa

Tibrina Hobson/Getty Images

Mais recentemente, uma mulher processou Brown após alegar que foi abusada sexualmente em sua casa durante um pós-festa em 2017. Em 2020, o artista de "Go Crazy" encerrou a ação judicialmente, confirmou o E! News. A mulher anônima pediu que o caso fosse encerrado em abril do ano passado, com seu advogado a descrevendo como "gravemente traumatizada pelo que foi forçada a sofrer". O advogado de Brown se recusou a comentar o acordo na época.

No mês passado, Brown lançou a música "Come Through" com H.E.R. e, no dia 22 de junho, divulgou "Angles" com Wale.

Ele é pai de Royalty Brown, de 7 anos, com Nia Guzman, e Aeko Brown, de 1 ano e meio, com Ammika Harris.