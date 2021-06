Por que Harry e Meghan registraram domínios de sites com nome da filha

Príncipe Harry e Meghan Markle se adiantaram quando o assunto é proteger o nome de sua filha.

No dia 4 de junho, Meghan e Harry deram as boas-vindas à filha Lilibet "Lili" Diana e agora os fãs descobriram quais medidas o casal e sua equipe tomaram para preservar o uso oficial do nome de sua herdeira online.

"Como é de costume com figuras públicas", disse o porta-voz do casal ao E! News, "um significante número de domínios de quaisquer nomes em potencial que foram considerados, foram comprados pelo time deles como proteção contra a exploração do nome uma vez que foi escolhido e compartilhado publicamente".

Entre eles estava o domínio da web chamado LILIBETDIANA.COM, que foi registrado no dia 4 de junho e deve expirar em um ano.

No anúncio do nascimento da bebê foi revelado que seu nome homenageia duas mulheres da realeza.