Kourtney Kardashian se diverte com filhos de Travis Barker em dia na praia

Kourtney Kardashian se divertiu muito ao passar um tempo com os filhos de Travis Barker!

A fundadora da Poosh compartilhou um vídeo fofo ao lado de Travis curtindo um dia divertido em uma praia de Montecito, Califórnia, junto com os filhos do roqueiro - Landon, 17 anos, e Alabama, 15, do seu antigo casamento Shanna Moakler, e sua enteada de 22 anos, Atiana De La Hoya.

Kourtney - que é mãe de Mason, 11 anos, Penelope, 8, e Reign, 6, com o ex Scott Disick - colocou na legenda: "Final de semana", junto com um emoji de coração. Enquanto isso, Travis comentou: "O melhor final de semana". Como não shippar os dois?

A relação entre as duas famílias está ficando cada vez mais forte, já que uma fonte próxima da estrela de KUWTK disse exclusivamente para o E! News em maio que Kourtney se tornou uma segunda mãe para Alabama, de 15 anos.

"Kourtney ficou bem próxima dos filhos de Travis recentemente, especialmente Alabama", a fonte revelou, adicionando que ela e o irmão, Landon, "têm uma relação complicada com a mãe biológica e Kourtney tem apoiado eles".