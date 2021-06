Avril Lavigne prova que não envelhece em sua estreia no TikTok

Avril Lavigne, que levantou rumores de romance com cantor, acaba de fazer sua estreia no TikTok. E para isso, Avril contou com a participação especial do skatista Tony Hawk.

A cantora, de 36 anos, que não envelhece nunca, dublou "Sk8er Boi" em seu primeiro vídeo na plataforma, que parece ter sido filmado em sua casa na praia, em Malibu, na Califórnia. Abril usou uma gravata listrada, t-shirt com estampa rocker e um short preto.

Antes do refrão, a cena é cortada para Tony, que surge andando em uma rampa de skate.

Até agora 2,9 milhões de pessoas curtiram o vídeo que nos levou instantâneamente para 2002, quando a música fez sua estreia. "Essa é a colaboração que nós todos queríamos na época do colégio", comentou um internauta.