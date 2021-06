Khloé Kardashian e Tristan Thompson terminam novamente

Khloé Kardashian e Tristan Thompson se separaram mais uma vez.

A dupla, que reacendeu o romance em outubro do ano passado, e tem uma filha, True Thompson, de 3 anos, decidiu seguir caminhos separados.

No momento, a estrela de Keeping Up With the Kardashians e jogador da NBA ainda não comentaram publicamente sobre sua separação. No entanto, a notícia surge horas depois de reportagens alegarem que o atleta de 30 anos foi flagrado entrando em um quarto com três mulheres na festa de Nessel "Chubbs" Beezer, na área de Bel-Air, Los Angeles, na quinta-feira, 17 de junho. Segundo uma testemunha ocular, o evento foi organizado por Drake e realizado em uma mansão.

Uma fonte confirmou que Tristan compareceu na festa, dizendo ao E! News que, "Tristan estava com Drake, Diddy e Chris Brown a maior parte da noite. Ele foi visto com várias garotas no andar de cima do deck e então entrou em um cômodo privado com três garotas. Ele parecia estar de ótimo humor e queria festejar. Ele estava bebendo e ficou no local até de manhã".