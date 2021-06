Recomendado para você : Ex-noivo de J.Lo celebra aniversário da ex-namorada de Ben Affleck

Alex Rodriguez chamou atenção do público nesse final de semana após o término com Jennifer Lopez, em abril. Nesse sábado, 19, Alex foi flagrado celebrando o aniversário da ex-namorada de Ben Affleck, Lindsay Shookus, afirma o Page Six.

O jornal também revela que o ex-jogador de beisebol se sentou ao lado da produtora do Saturday Night Live durante a celebração íntima em Hamptons.

Devido ao momento da reunião, o encontro certamente despertou o interesse do público. Afinal, Ben recentemente reacendeu seu antigo romance com a ex de A-Rod, J.Lo.

No entanto, o assessor de Alex confirma ao E! News que não há nada romântico acontecendo entre os dois. "Eles são amigos há 15 anos".