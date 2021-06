Recomendado para você : Juliette e Gil criticam governo após marca de 500 mil mortos por Covid-19

Juliette Freire e Gil do Vigor se pronunciaram em suas redes sociais após o Brasil atingir a marca de 500 mil mortos por Covid-19. Assim como Anitta, através do Twitter, Juliette e Gil se indignaram com o atual governo de Jair Bolsonaro.

"500 mil mortos no Brasil! Não são apenas números. É uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é #ForaBolsonaro", escreveu a advogada.