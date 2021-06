Anitta sobre pandemia: "500 mil mortes é sobre 'Fora Bolsonaro' sim"

Anitta decidiu se pronunciar sobre a pandemia do coronavírus nesta segunda-feira, 21. Após Ivete Sangalo dizer que as vítimas da doença não tem a ver com política, Anitta ressaltou que as 500 mil mortes por Covid-19 no Brasil são "sobre 'Fora Bolsonaro' sim".

"500 mil mortes... É sobre FORA BOLSONARO sim! A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação, do senso COLETIVO", disse a cantora no Twitter.

Em seguida, a estrela revelou os ataques que recebeu do "fã-clube" de Jair Bolsonaro.