Ellen Pompeo rebate fã que chamou última temporada de Grey's Anatomy de "lixo total"

Essa temporada em particular de Grey's Anatomy contou com vários momentos importantes, incluindo o sonho de Meredith Grey na praia enquanto ela batalhava contra a COVID -19, local no qual ela reencontrou diversos personagens do passado. Além disso, na 17ª temporada alguns personagens queridos saíram da série, como Andrew DeLuca (Giacomo Gianniotti) e Jackson Avery (Jesse Williams).

Ellen é conhecida por incentivar debates abertos entre os fãs. Em abril, ela brincou com uma internauta que ficou brava por ela postar spoilers dos episódios recentes. Maravilhosa!