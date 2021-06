Maria Lina publica foto sorrindo e tranquliza fãs nas redes sociais

Maria Lina, noiva de Whindersson Nunes, fez alguns posts através das redes sociais para tranqulizar os seus fãs!

Através do Instagram Stories, Maria apareceu sorrindo enquanto parecia jantar fora em algum restaurante. Em outro clique, ela também mostrou a tatuagem que fez em homenagem ao seu falecido filho, João Miguel.

"Aos poucos o sorriso vai voltando para o rosto... E ele [João Miguel] com a mamãe, no pulso e no coração, para onde quer que eu vá", disse ela na legenda.